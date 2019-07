Megnősült az egykori Barátok köztös Pribelszki Norbert

Mayer Ottó megformálója még mindig csak 22 éves.

Pribelszki Norbert három évig alakította Mayer Ottót a Barátok köztben, és tavalyi távozásakor nem zárták ki a lehetőségét annak, hogy egy nap majd visszatér a karaktere.

A még mindig csak 22 éves Pribelszki most zenéléssel foglalkozik, nemrég pedig feleségül vette barátnőjét, aki egy mély, depressziós időszakából húzta és biztos benne, hogy vele akarja leélni az életét. A Fókusz stábja ott volt az esküvőn, sőt, az azt megelőző napon is forgatott Pribelszkivel. A lenti szegmensben még a lánykérésről készült, vélhetően telefonos felvételt is láthatjuk.

