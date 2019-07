A szexuális egészség nem csak az intim higiéniáról szól

Mit jelent pontosan a fogalom, hogy szexuális egészség? Hogyan kellene viselkednünk egymással ahhoz, hogy megtartsuk a saját szexuális egészségünket? A partner határai hol húzódnak meg a szexuális viselkedésben? Ezekre is választ adunk.

Rengeteg cikkben elhangzik a szexuális egészség kifejezés, de hogy mit is takar pontosan, arról eddig még nem volt szó. Mivel a kifejezésben ott az egészség szó, ez félrevezető lehet, az biztos, hogy szexuális egészségre mindenkinek szüksége van, ez kell ahhoz, hogy kiegyensúlyozott és harmonikus életet éljünk a hétköznapokban is. A szexuális egészség fogalma szerteágazó, hiszen nemcsak a nemi úton terjedő betegségek megelőzését, azok kezelését és a rendszeres szűrővizsgálatot takarja, jóval túlmutat ezen. Hivatalosan a WHO, azaz az Egészségügyi Világszervezet határozta meg, mit is jelent pontosan a kifejezés.

A szexuális egészséget nem lehet fenntartani bizonyos emberi jogok figyelembevétele nélkül – áll a WHO oldalán, és ez gyakorlatilag összefoglalóan meg is határozza mindazt, amiről fontos tudni. Ha az utcán megkérdeznénk egy embert, mit is jelent szerinte a szexuális egészség, feltehetően azt mondaná, hogy az intim higiéniát, a rendszeres orvosi vizsgálatokat. Holott a lelki, mentális része ugyanolyan fontos mint a higiénia. A szexuális egészség nem pusztán egy betegség hiánya vagy a szexuális diszfunkciók hiánya, hanem az élvezetes és biztonságos élményeket jelenti, kényszertől, diszkriminációtól, szégyentől, erőszaktól mentesen – mindezek károsítják a szexualitást és ez hatással van a párkapcsolatokra, partnerkapcsolatokra is. A szexuális egészség fenntartása érdekében tiszteletben kell tartani mindenki saját szexuális jogait.

A szexuális jogok, amikhez mindenkinek joga van:

a magánélethez,

a legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz (beleértve a szexualitással kapcsolatos betegségeket, azok kezelését),

az egyenlőséghez, a diszkrimináció nélküli élethez,

a kínzás, kényszer, kegyetlen, megalázó bánásmód nélküli szexuális élethez,

a kielégítő, biztonságos nemi élethez,

az egyetértésen alapuló szexuális élethez,

a szabadon, teljes egyetértéssel megkötött házassághoz, a kölcsönösen eldöntött, családalapításhoz, a házasság felbontásához,

a szexualitással kapcsolatos információk megszerzéséhez, edukációhoz,

az alapvető jogok megsértése esetén a hatékony jogorvoslathoz,

és a szabad véleménynyilvánításhoz.

Ezek mind együtt megkövetelik azt is, hogy minden ember tartsa tiszteletben a másik szexuális jogait.

A szexuális egészség tehát a szexhez való pozitív hozzáállást jelenti, függetlenül a nemektől, a szexuális irányultságtól, azaz teljesen mindegy, hogy nő vagy férfi az illető, hogy heteroszexuális vagy homoszexuális, transznemű, a felsoroltak minden ember alapvető emberi jogaihoz hozzátartozik.

Ahhoz, hogy elérjük a saját szexuális egészségünket, nem kell mást tenni, mint tudatosítani magunkban, hogy csak akkor és csak úgy szeretkezzünk valakivel, ahogy nekünk jólesik, hogy ne kényszerítsenek rá – akkor se, ha munkahelyet kínálnak cserébe, vagy előléptetést –, és kölcsönös beleegyezéssel történjen. Az érzelmileg és testileg biztonságos szexuális együttlétek hozzáadnak a létezésünkhöz, általuk az életünk minden területén harmonikusabban tudunk működni. Amikor valaki azt érzi, hogy a párkapcsolatában elvárás például az anális szex, vagy a napi szex, de ő a legkevésbé sem vágyik erre, csak megteszi, mert attól fél, hogy vége lehet a kapcsolatának, máris szembemegy a szexuális egészség fogalmával.

A jogok közt ott van az is, hogy mindenkinek joga van a saját testéhez, a maszturbáláshoz is, azaz ha egy párkapcsolatban problémát okoz, ha kiderül, az egyik fél önkielégít a kapcsolatban, akkor az nem megcsalás, hanem természetes. Ilyen esetben akkor van félnivaló, ha erre rámegy a közös szexuális élet, ha függőségekkel párosul, mint például a pornónézés. Ebben az esetben sem az a megoldás, hogy szakítunk, hogy elhagyjuk a másikat, hogy fenyegetjük – terápián ilyennel is találkozni pusztán a maszturbálás miatt. A megoldás az, hogy megértően segítséget keresünk és igyekszünk a viselkedésünkkel kifejezni, hogy probléma van, amit együtt kell megoldani.

A szexuális élvezethez, az örömteli szexhez mindenkinek van joga, hiszen ez az, ami jó közérzetet biztosít, ha tehát valaki valamilyen formában ennek gátat szab, kényszerít vagy fenyeget, máris átlépte azt a határt, ami a szexuális egészség fogalmához hozzátartozik. A szex akkor jó, ha kölcsönös, akkor, ha mindketten ismerik a saját testüket, ha tudják, mihez van joguk egymással az együttlétekben. Ha tehát a fiú lenyomva tartja a lány fejét orális szex közben a lány akarata ellenére, az biztos, hogy ártalmat a szexuális egészségre. A kifejezés ilyen részletekre is érvényes.

