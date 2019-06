Sokan undorodva dobják ki, a KFC inkább kirántja, és eladja

A gyorsétterem-lánc legújabb terméke meg fogja osztani az embereket.

Kétféle ember létezik: aki szereti megenni a csirkebőrt, és aki ki nem állhatja. Utóbbiak valószínűleg értetlenül fogják nézni a KFC legújabb ételét.

Ami nem más, mint a rántott csirkebőr.

A Fox News cikke szerint a terméket egyelőre csak Indonéziában árulja az amerikai gyorsétterem-lánc, és egyelőre nem jelentették be, hogy a világ más részein is elkezdenék kínálni a megosztó ételt. Sőt, még Indonéziában is csak hat jakartai éttermükben árulják.

BARU! KFC Chicken Skin sudah tersedia untuk kamu nikmati di beberapa gerai! Kerenyahan kulit ayam KFC kamu pasti udah tau dong kayak gimana? Yuk, beli sekarang! Hanya tersedia di:

– KFC Salemba

– KFC Cideng

– KFC Kemang

– KFC Kalimalang

– KFC Kelapa Gading #kfcchickenskin pic.twitter.com/sGrtjfy2X2 — KFC Jagonya Ayam! (@KFCINDONESIA) May 11, 2019

A beszámolók szerint az új étel nagy sikert aratott Indonéziában, ahol az éttermekben sok helyen hamar elkapkodták a teljes készletet – írta a Fox News.

Kiemelt fotó: Twitter/KFCIndonesia