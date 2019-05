Boros Kriszta felbukkan a Barátok Köztben és kikészíti Berényi Miklóst

Csütörtök este a Házon kívül műsorvezetője, Boros Kriszta is felbukkan a Mátyás király téren, hogy oknyomozó újságíróként kifaggassa Berényi Miklóst a Kft. új alapítványi munkájáról. A kérdései azonban annyira felzaklatják Berényi Miklóst, hogy utóbbira újabb rosszullét tör rá és kidobja az újságírót.

Nagyon izgalmas volt a forgatás, érdekelt a dolog, ezért is vállaltam a szerepet. A színészek nagyon kedvesek voltak, Szőke Zoltánnal össze is olvastuk a jelenetünket, de Varga Iza is segítőkész volt. Teljesen más volt most a kamerák előtt, már csak azért is, mert most szöveget kellett tanulnom, míg a Házon kívülben általában a saját szavaimmal mondom el a felkonfot