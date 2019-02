Magának írta meg a gyászjelentését a kanadai nő: „végre füstölgően forró a testem, amit mindig is akartam”

Egy kanadai nő saját maga írta meg a humoros – vagy legalábbis annak szánt – gyászjelentését, írta a Fox News.

A baysville-i Sybil Marie Hicks azt írta magáról, hogy február 2-án hunyt el, és hagyta maga után „a szerető férjét, Ron Hickst”, akit „gyakran szeretettel csak Lóseggnek neveztem”.

Ezután elköszön az unokáitól is, akik „csodálatosak” lesznek, ha felnőnek. Aztán saját magáról még leírja, hogy nővérként 1957-ben végzett az iskolában.

The last word. Obit in today’s @TheSpec “I finally have the smoking hot body I have always wanted…having been cremated.” pic.twitter.com/YQFOjRJjL8

— Jim Poling (@PolingRecord) February 5, 2019