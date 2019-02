Szexpózok lustáknak, fáradtaknak

A szex az a dolog, amit sajnos sok pár elfelejt az életében tervezni a hétköznapokban, és úgy kezelik, mint a desszertet az étkezésnél: vagy lesz, vagy nem. Pedig a szeretkezés a főétkezés kellene, hogy legyen, és ez akkor is összehozható, ha mindkét fél fáradt, vagy csak lusta a szexhez.

A fáradtság az egyik legfőbb oka annak, ha elmaradozik a hétköznapokból a szex, és ez nem teljesen jó így, hiszen a két ember szépen lassan leszokik arról, hogy a testiség része legyen az életüknek. Akár a gyerek születése utáni időszakról legyen szó, akár egy stresszesebb munkahelyi időszakról, a szex fontos, hiszen a szeretkezés az intimitás része. Lustán, fáradtan, a Netflix előtt fekve is lehet nemi életet élni, még akkor is, ha valaki úgy érzi, hogy az utolsó erejét venné el tőle a szex: vannak szexpózok, amik segítik a helyzetet.

Szemtől szemben, szorosan fekve

Az ágyban fekve, egymással szemben is elkezdődhet a szex, csókolózással, simogatással. A folytatásban abban a pózban maradva is kellemes lehet a behatolás. Az előjáték a csókokkal és simogatásokkal kezdődjön, majd a nő tegye rá az egyik lábát a férfi lábaira, a férfi pedig csússzon egy kicsit lejjebb a behatoláshoz. Ebben a pózban lassú mozgással, egymást csókolva, simogatva elérhető a tetőfok.

Lótuszülésben

A lótuszülés sokaknak kellemetlenül hangzik, hiszen egyfajta törökülésben kellene ülni, egymáson. A szexpózban a férfi üljön az ágyon, a nő pedig üljön bele az ölébe. A lábait átkulcsolva a férfi háta mögött kényelmesen elhelyezkedhetnek mindketten, és együtt mozoghatnak. Ebben a pózban is a lassú, finom mozgásokon van a hangsúly, hiszen ez jár kevesebb energiával. A mozgás lehet bármilyen, ami jólesik: egymást ringatva, hintázva, lassú csípőmozgással, csípőkörzésekkel is tarkítva.

Kiskifli, nagykifli pózban

Az igazán lusták kedvenc szexpóza lehet a kiskifli-nagykifli, hiszen ez egy kedvelt alvópóz is. Mielőtt alvásra kerülne a sor, akár még a lámpák lekapcsolása után is elkezdhetjük, simogatással, csókokkal a nyakon, vállon, és folytathatjuk a behatolással. A behatoló fél csússzon lejjebb a megfelelő szöghöz, majd akár lassú, akár ütemesebb mozgással, rengeteg csókkal és simogatással is kivitelezhető a szex.

Orális szex fotelben vagy székben

Az orális szex egyik hátránya, hogy általában az ágyban történik, és az egyik fél a hasán fekszik, mialatt a másikat kényezteti. Ha azonban a fotelben történik, és a hason fekvés helyett inkább egy párnán ül az illető a földön, máris könnyebb, kevésbé megterhelő – pláne az esti vacsora után. Mindegy, hogy a férfi vagy a nő van a fotelben, könnyebb, egyszerűbb lesz az örömöt adó dolga ülve, mint hason fekve.

Ülve az ágy támlájánál

Ez is egy ülő szexpóz, a férfi üljön fel egészen az ágy támlájához, ha az nincs, akkor a falhoz. A nő üljön a férfi ölébe, és lovagló pózban élvezze a szexet. Akár lassan, akár gyorsan történik, a jó a pózban az, hogy a nő csiklóját is éri inger, így azok a nők, akik csak a csiklójuk izgatásával képesek élvezni a szexet, biztosan szeretni fogják a pózt.

Kölcsönös maszturbálás

Az egymás mellett fekvés magától értetődően adja a kölcsönös maszturbálás lehetőségét, akár egy vibrátor is elfér, ha arra a férfi nem féltékeny – gyakori probléma a kapcsolatokban, érdemes óvatosan bánni ezzel. A maszturbálás egészen más párban mint egyedül, hiszen van mód a csókolózásra, arra, hogy egymás szerelmes tekintetét nézzük. A kezeket pedig akár fel is cserélhetjük időről időre, és a maszturbálás máris egy mindkét fél számára kielégítő, hosszas előjáték is lehet.

A szeretkezés nem az orgazmusok vagy az együttlétek számáról szól, hanem arról, hogy az a tűz és szenvedély, ami ott van két ember között, megmaradjon. Akármennyire is nehéz a szürke hétköznapokban a szexre időt szánni, tudatos tervezéssel vagy egy elalvás előtt spontán szexszel fenntartható a vágy.

