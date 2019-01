Debreczeni Zita 9 kilót hízott Gianni mellett

Debreczeni Zita, aki ma már Annoni Zita, a Lilu által vezetett Makeup/Down sminkelős-beszélgetős netes műsor vendége volt, ahol elmondta, mi minden változott az életében. Eláruéta, hogy mióta együtt van Gianni Annonival, azóta 9 kilót hízott. Ugyanakkor hozzátette, hogy előtte is nagyon szeretett enni, viszont párja rengeteg új dolgot mutatott meg neki. Beszélt arról is, hogy már sokkal kevésbé felszínes, amikor anno vidékről felköltözött Budapestre és elkezdett híres és felkapott lenni, akkor nagyon elment egy irányba, de örül, hogy ebből viszonylag gyorsan kijött. Sokat segített neki ebben a főiskola, azóta pedig már nem különösen érdekli, hogyan megy ki az utcára és mit gondolnak róla az emberek, szerinte előnyére változott sokat. Ezek mellett rátalált a fotózásra, ami számára azért is fontos, mert mindig is érezte, hogy több egy előnyös külsőnél, és szeretett volna mindig is valami konkrétat alkotni. Itt lent megtekinthető a teljes interjú.

Kiemelt kép: YouTube