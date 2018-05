Mindenkit megőrjít egy hang az interneten, kettészakadt a világ

Emlékszik az internetet megosztó nagy ruhavitára? Hát persze, hogy emlékszik, mindenki agyába belevéste magát a nap, amikor emberek milliói azon rágódtak, hogy milyen színű egy ruha. Egy részük fehér és arany színűnek látta ugyanazt az alkalmi rucit, amit mások feketének és kéknek. Optikai csalódás okozta a nézet-eltérést.

Na, most ugyanez a helyzet állt elő, csak ezúttal nem a szemünk, hanem a fülünk van a középpontban (tehát nem optikai, hanem akusztikai csalódás), és nem egy ruha, hanem két szó.

Valaki (majd később elmondjuk, de annyira nem is lényeges) megosztott egy szavazást a Twitteren, azzal a kérdéssel, hogy ha rányomunk a lejátszás gombra, mi az a szó, amit hallunk:

Yanny vagy Laurel?

Próbálja ki mindenki, aztán folytatjuk a fejtegetést.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I

— Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018