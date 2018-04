Drogcsempésznek nézték a híres szakácsnőt, pedig csak lisztet vitt magával

A pikírt angol humoráról ismert Mary Berry a Sütimester (The Great British Bake Off) című főzőműsorával vált igazán népszerűvé, a BBC kettőről a főcsatornára költözött műsora. A 83 éves szakácsnőnek nem csak finomságai miatt van nagy rajongótábora, hanem mert kendőzetlenül beszél a vele történt ciki esetekről is.

Berry a The Graham Norton Show című beszélgetős műsorban mesélte el, hogy egyszer összetűzésbe keveredett a törvénnyel, persze nem szándékosan. 25 éve egy reptéren letartóztatták, amiért kiporciózott műanyag tasakokban vitt magával lisztet és cukrot, ez pedig gyanússá vált a biztonságiaknak. A híresség egy bemutatóra ment, és aggódott azért, hogy megfelelően mérte-e ki saját hozzávalóit, ezért csomagolta azokat gondosan zacskókba.

Azt kérdezték, hogy pénzt akarok-e csinálni ezekből a dolgokból. Mire én azt mondtam, hogy igen, és már a fizetésemben is megállapodtunk”

– mesélte nevetve a műsorvezetőnek.

A szakácsnő szerencsére sikeresen tisztázta, hogy cukrász és nem csempész, ezért hamar kiengedték a cellájából, ma pedig már a brit gasztrotelevíziózás egyik csúcsaként éli életét.