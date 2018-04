Összedőlt egy szálloda, miután egy autó belehajtott

Összeomlott egy négyemeletes hotel India középső részén, a balesetben legkevesebb tíz ember életét vesztette, írja a The Guardian.

A mentőcsapatok tíz embert életben kiszabadítottak a romok alól a Madhja Prades állami Indore városában, jelentette Sanju Kamle rendőrfőnök.

A hatósági tájékoztatás szerint öt áldozatot még mindig nem találtak meg.

A Times of India című lap információi szerint az épület azt követően dőlt össze, hogy egy autó nekicsapódott az oldalának.

Early morning visuals from #Indore building collapse site, the incident has claimed 10 lives. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/rFOLYGMADO

— ANI (@ANI) April 1, 2018