Kétszer nagyobb a keze, mint a feje a ritka betegségben szenvedő kisfiúnak

A kelet-indiai Dzshárkhand állam egy kis falvában él a nyolc éves Mohammad Kaleem szüleivel. A fiúnak valószínűleg sosem lesz normális élete, ugyanis a gigantizmus egy ritka formájában, makrodaktiliában szenved. Ez azt jelenti, hogy a növekedési hormon túlműködése miatt a kezei és a karjai aránytalanul nagyra nőttek.

Már a legalapvetőbb dolgok, mint az evés vagy az öltözködés is különösen nagy kihívást jelent számára, és a többi gyerek állandóan zaklatja is miatta, és még iskolába sem járhat.

A tanár azt mondta, hogy nem veheti fel Kaleemet, mert a túl nagy kezei megijesztik a többi gyereket

– nyilatkozta a fiú apja, Mohammad Shamim a Goodfullness cikke szerint.

Sajnos a szülei is olyan keveset keresnek, hogy még orvoshoz sem tudják elvinni a gyereket. Pontosabban egészen addig nem tudták, míg nem járta be az internetet a fiú története. 2014-ben Kaleemet bemutatták Dr. Raja Sabapathynek, egya kézsebésznek, aki elvállalta, hogy megműti a fiú kezeit.

Először csak az egyiket, hogy felmérjék egészen pontosan, mit is tudnak tenni érte, illetve azért is, mert nem akarták teljesen korlátozni őt a mozgásban. Ahogy a lenti videóban is látszik, a fiú bal keze már jóval kisebb, mint a jobb, de azért még így is rendkívül nagy.

Doktor Sabapathy reményt adott nekünk. Ő volt az első orvos, aki azt mondta nekünk, hogy valamennyit tud segíteni a fiúnknak

–mondta Kaleem anyja, Haleema Begum, aki azt is elmondta, most azt tervezik, hogy a másik kezet is megműtetik a sebésszel. Ezen kívül azt remélik, hogy Kaleem utána elkezdhet járni majd az iskolába is, amivel kapcsolatosan a helyi iskolaigazgató úgy nyilatkozott, hogy a műtétek után már valószínűleg be lehet majd íratni hozzájuk a fiút.

Kiemelt kép: YouTube