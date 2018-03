„Ő elélvez, én sajnos nem”

Tizenöt éve vagyunk házasok, és a férjemmel egyetlen alkalommal sem éltem még át a csúcspontot. Ha egyedül csinálom, igen, van vibrátorom is, amiről tud, és ami miatt mérges rám, több vitánk is volt már miatta. Tudja, hogy nem sikerül eljutnom vele az orgazmusig, próbáltuk már azt is, hogy a vibrátort is bevettük, sőt, azt is gyakoroltuk, hogy egymás mellett maszturbáltunk. Többször is volt már, hogy közel voltam a tetőponthoz, de sokkal tovább kellett volna tartani a szexnek ahhoz, hogy el is érjem. Nem tudom, mit tehetnék, a férjemet és engem is frusztrál, hogy nem tudunk egyszerre egy időben a csúcsra jutni szerelmeskedés közben.