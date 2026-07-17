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Belföld

19 ezer titkos megfigyelést engedélyeztek Orbán igazságügyi miniszterei

Az Igazságügyi Minisztérium épülete az V. kerületi Nádor utcában 2026. június 15-én.
Balogh Zoltán / MTI
admin Kozák Dániel
2026. 07. 17. 05:58
Az Igazságügyi Minisztérium épülete az V. kerületi Nádor utcában 2026. június 15-én.
Balogh Zoltán / MTI
Közérdekű adatigényléssel kikértük az igazságügyi tárcától, hogy 2010-től 2026 áprilisáig melyik titkosszolgálat évente hányszor kért és kapott titkos megfigyelésre engedélyt az igazságügyi minisztertől. A számokat, a tendenciákat és a hátteret három szakértővel – Tarjányi Péterrel, Ligeti Miklóssal és Remport Ádámmal – elemeztük, akik a titkos megfigyelések kulisszatitkairól is meséltek nekünk.

Az Orbán-kormány 16 éve alatt összesen 18 906 esetben kaptak engedélyt a titkosszolgálatok titkos megfigyelésre az aktuális igazságügyi minisztertől, és mindössze ötvenszer tagadták meg ezt – derül ki azokból a dokumentumokból, amelyeket az Igazságügyi Minisztérium küldött meg a 24.hu adatigénylésére.

Ezek azok a titkos megfigyelések, amelyeknél nem bűnüldözés céljából vetik be a titkosszolgálatokat – ott a nyomozási bíró hatáskörébe tartozik az engedélyezés –, hanem alkotmányvédelmi, nemzetbiztonsági célból kérnek megfigyelést. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági, társadalmi rendet a kormányzat szerint.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal áll a lista élén

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