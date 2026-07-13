Gomolyfelhők takarják ma a napot, két országrészben fordulhat elő kisebb csapadék

Hétfőn gomolyfelhős idő várható általában többórás napsütéssel, írja a kiderül.hu.

A gomolyfelhők napközben várhatóan szét is terülnek, így erősen felhős, borult időszakokra is számítani lehet – különösen az ország keleti felén -, majd estére ezek feloszlanak, nagyrészt kiderül az ég.

Eleinte még délnyugaton sem kizárt kisebb zápor, majd inkább csak északkeleten fordulhat elő kisebb csapadék.

Az északias szél sokfelé megélénkül, amit a Dunántúlon néhol erős lökések kísérhetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Késő estére általában 20 és 28 fok közé hűl le a levegő, de északkeleten néhol ennél hűvösebb is lehet.