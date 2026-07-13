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Belföld

Egy idősotthon 83 éves lakója milliókat csalt ki egy nem létező lakás ígéretével

Karancsi Rudolf / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 07. 13. 08:22
Karancsi Rudolf / 24.hu

Vádat emeltek egy 83 éves asszonnyal szemben, aki a vád szerint egy nem létező nagykanizsai lakás ajándékozásának ígéretével összesen 5,5 millió forintot csalt ki egyik lakótársa lányától – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség.

Az asszony 2023 júliusában került be a letenyei idősotthonba, ahol bizalmi viszonyt alakított ki egy nővel, akinek az édesanyja szintén az intézményben élt.

A vádlott 2024 májusában azt állította, hogy van egy nagykanizsai lakása, amelyet a nőnek szeretne ajándékozni. Erről kézzel írt nyilatkozatot is adott neki, amelyben feltüntette az ingatlan állítólagos címét. A megjelölt lakás azonban nem létezett, sőt az adott házszám alatti épület sem található meg Nagykanizsán, a vádlott pedig egyáltalán nem rendelkezett ingatlannal.

Az idős asszony ezt követően az ingatlan átírásának költségeire hivatkozva kért pénzt. A sértett 2024 júniusa és decembere között harminc alkalommal adott át neki 50 ezer és 500 ezer forint közötti összegeket, összesen 5,5 millió forintot.

Az ügyészség szerint a vádlott a pénzt megélhetésére és életszínvonalának emelésére fordította. A kár nem térült meg.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás miatt emelt vádat, és felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

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