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Belföld

Gyurcsány bevallotta, hogy egy fotóssal jár

Gyurcsány Ferenc / Facebook
Gyurcsány Ferenc a napraforgók között az új párja fotóján.
24.hu
2026. 07. 10. 07:07
Gyurcsány Ferenc / Facebook
Gyurcsány Ferenc a napraforgók között az új párja fotóján.

Már nem magányos Gyurcsány Ferenc volt DK-elnök, mióta elvált feleségétől, Dobrev Klárától. Egy blogbejegyzésben vallotta be, hogy már van mellette valaki, miközben a hosszú párkapcsolat titkán elmélkedett.

Az új párjáról annyit árult el, hogy „ÁgnesÉva”-nak hívják és fotográfus, aki beállította őt a vidéki birtokáról hazafelé tartva egy napraforgómezőbe, hogy csináljon róla egy képet.

Gyurcsány ennek apropóján azt is elárulta, hogy mi az a mondat, amely garantálja a sikert a hosszú kapcsolatokban, amit ő is mondott vitatkozás helyett, amikor bele kellett gázolnia a napraforgók közé:

Jól van drágám.

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