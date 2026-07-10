Gyurcsány bevallotta, hogy egy fotóssal jár

Már nem magányos Gyurcsány Ferenc volt DK-elnök, mióta elvált feleségétől, Dobrev Klárától. Egy blogbejegyzésben vallotta be, hogy már van mellette valaki, miközben a hosszú párkapcsolat titkán elmélkedett.

Az új párjáról annyit árult el, hogy „ÁgnesÉva”-nak hívják és fotográfus, aki beállította őt a vidéki birtokáról hazafelé tartva egy napraforgómezőbe, hogy csináljon róla egy képet.

Gyurcsány ennek apropóján azt is elárulta, hogy mi az a mondat, amely garantálja a sikert a hosszú kapcsolatokban, amit ő is mondott vitatkozás helyett, amikor bele kellett gázolnia a napraforgók közé: