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Belföld

Hőkupola nincs, szél lesz, eső elszórtan: most kell nyaralni

Sven Simon / AFP
24.hu
2026. 07. 11. 07:15
Sven Simon / AFP
Íme a következő négy nap időjárása.

Örvendetes hír az eleve kellemes időjárással kapcsolatban, hogy a következő pár napban nem várható durva változás.

Ma, vagyis szombaton príma strandidő lesz némi széllel.

  • napos-gomolyfelhős időre számíthatunk
  • említésre méltó csapadék nem várható
  • többfelé élénk lesz az északnyugati szél
  • hajnalban 18, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet.

A vasárnap kissé köpörcösebb.

  • mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra
  • de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, erre északon és északkeleten van a legnagyobb esély
  • sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél
  • hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet
  • a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.

Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén.

  • de északkeleten és keleten időnként erőteljesen megnövekedhet a felhőzet
  • jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy futó zápor
  • sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet
  • a legmelegebb órákban 27–33 fokot mutathatnak a hőmérők.

Kedden is a napsütésé a főszerep.

  • de időnként megnövekedhetnek a gomolyfelhők, elszórtan egy-egy futó zápor, zivatar kialakulhat
  • többfelé élénk széllökések kísérhetik majd az északi, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is előfordulhatnak
  • délutánra 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
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