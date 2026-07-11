Hőkupola nincs, szél lesz, eső elszórtan: most kell nyaralni

Örvendetes hír az eleve kellemes időjárással kapcsolatban, hogy a következő pár napban nem várható durva változás.
Ma, vagyis szombaton príma strandidő lesz némi széllel.
- napos-gomolyfelhős időre számíthatunk
- említésre méltó csapadék nem várható
- többfelé élénk lesz az északnyugati szél
- hajnalban 18, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
A vasárnap kissé köpörcösebb.
- mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra
- de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, erre északon és északkeleten van a legnagyobb esély
- sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél
- hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet
- a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.
Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén.
- de északkeleten és keleten időnként erőteljesen megnövekedhet a felhőzet
- jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy futó zápor
- sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet
- a legmelegebb órákban 27–33 fokot mutathatnak a hőmérők.
Kedden is a napsütésé a főszerep.
- de időnként megnövekedhetnek a gomolyfelhők, elszórtan egy-egy futó zápor, zivatar kialakulhat
- többfelé élénk széllökések kísérhetik majd az északi, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is előfordulhatnak
- délutánra 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.