Hőkupola nincs, szél lesz, eső elszórtan: most kell nyaralni

Örvendetes hír az eleve kellemes időjárással kapcsolatban, hogy a következő pár napban nem várható durva változás.

Ma, vagyis szombaton príma strandidő lesz némi széllel.

napos-gomolyfelhős időre számíthatunk

említésre méltó csapadék nem várható

többfelé élénk lesz az északnyugati szél

hajnalban 18, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet.

A vasárnap kissé köpörcösebb.

mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra

de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, erre északon és északkeleten van a legnagyobb esély

sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél

hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet

a legmagasabb hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, északkeleten és helyenként keleten maradhatnak 25 fok alatt a maximumok.

Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén.

de északkeleten és keleten időnként erőteljesen megnövekedhet a felhőzet

jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy futó zápor

sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északias szelet

a legmelegebb órákban 27–33 fokot mutathatnak a hőmérők.

Kedden is a napsütésé a főszerep.