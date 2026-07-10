Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

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A TISZA-kormány egy alaptörvény-módosítással mozdítaná el a helyéről Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Az ellenzékbe szorult Fidesz ezt veszélyes önkényuralmi lépésnek tartja, ezért csütörtök estére „Stop Önkény!” címmel tüntetést szervezett a Sándor-palota elé.