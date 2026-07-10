reggeli pakkfriss hírekpolitikaforgalom
Belföld

Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 07. 10. 07:05
GETTY IMAGES

2026. július 10., péntek

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • Az 5-ös, a 7-es7E, a 8E, a 108E, a 110-es, a 112-es és a 133E autóbusz Rákospalota, Kossuth utca, Újpalota, Nyírpalota út, illetve Rákospatak utca / Csömöri út irányú Zugló vasútállomás megállóját áthelyezték a Hungária körút túloldalára, a 905-ös, a 907-es, 907A, valamint a 933-as éjszakai járat megállójába.

Mai időjárás:

  • Napos, gomolyfelhős idő várható.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul.
  • Késő estére 13 és 23 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Amália

Deviza középárfolyam:

  • EUR 358,33
  • USD 313,58
  • CHF 388,53
  • GBP 420,6

+1

Kapcsolódó
Tüntetők nyilatkoznak a Fidesz által szervezett demonstráción
„Nem jó, ha az a felfogás eluralkodik, hogy a győztes bármit megtehet” – megtartotta első kormányellenes tüntetését a Fidesz
A TISZA-kormány egy alaptörvény-módosítással mozdítaná el a helyéről Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Az ellenzékbe szorult Fidesz ezt veszélyes önkényuralmi lépésnek tartja, ezért csütörtök estére „Stop Önkény!” címmel tüntetést szervezett a Sándor-palota elé.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megvan az első eldöntős, nem kegyelmezett a FIFA, szaporodnak a Haaland-hasonmások– ez történt a világbajnokság 29. napján
Kitiltott vizeiről egy kétezer LMBTQ-utast szállító óceánjárót Törökország és Egyiptom
Vb-negyeddöntő: az is belefért, hogy Kylian Mbappé büntetőt rontott
Kármán András szerint pénteken hárulhat el az utolsó jogi akadály az uniós források hazahozatala elől
orbán viktor
Kiderült, miért nem volt ott Orbán Viktor a Fidesz tüntetésén
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik