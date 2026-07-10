Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. július 10., péntek
Friss hírek
- Orbán Viktor távol maradt a Sulyok Tamás melletti tüntetéstől, de volt háttérhatalmazás és rengeteg idézet.
- Kármán András szerint pénteken hárulhat el az utolsó jogi akadály az uniós források hazahozatala elől.
- Nem találja a Miniszterelnökség Orbán és Rogán hivatalos programjainak nyilvántartását.
- „Fontos, hogy az aktanyilvánosságból ne legyen ügynökvadászat” – interjú Bertalan Péter történésszel.
- Átfogó szerződésvizsgálatot rendeltek el a honvédelmi tárcánál.
- Légtechnikai hiba miatt határozatlan időre leállt a szülészeti ellátás az Uzsoki kórházban.
- Három zebra megfagyott Hatvanpusztán, egy negyedik állat elhullását még vizsgálja a kormányhivatal.
- Sima, 2-0-s győzelmet aratott a francia labdarúgó-válogatott Marokkó ellen, és bejutott a világbajnokság elődöntőjébe.
- Yusuf megfricskázta előző csapatát, idegenbeli sikerrel nyitott a Fradi. Újvidéki győzelemmel kezdte meg Európa Liga-szereplését a magyar csapat.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- Az 5-ös, a 7-es a 7E, a 8E, a 108E, a 110-es, a 112-es és a 133E autóbusz Rákospalota, Kossuth utca, Újpalota, Nyírpalota út, illetve Rákospatak utca / Csömöri út irányú Zugló vasútállomás megállóját áthelyezték a Hungária körút túloldalára, a 905-ös, a 907-es, 907A, valamint a 933-as éjszakai járat megállójába.
Mai időjárás:
- Napos, gomolyfelhős idő várható.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul.
- Késő estére 13 és 23 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Amália
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A TISZA-kormány egy alaptörvény-módosítással mozdítaná el a helyéről Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Az ellenzékbe szorult Fidesz ezt veszélyes önkényuralmi lépésnek tartja, ezért csütörtök estére „Stop Önkény!” címmel tüntetést szervezett a Sándor-palota elé.