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Belföld

Átfogó szerződésvizsgálatot rendeltek el a honvédelmi tárcánál

Ruszin-Szendi Romulusz
Adrián Zoltán / 24.hu
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 09. 20:25
Ruszin-Szendi Romulusz
Adrián Zoltán / 24.hu
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
Munkacsoportot hozott létre Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Hadfelszerelés-fejlesztési Programmal és a minisztérium működésével összefüggő szerződések átvilágítására.

Munkacsoportot hozott létre Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Hadfelszerelés fejlesztési programmal és általános működéssel összefüggő szerződések vizsgálatára – derül ki a Hivatalos Értesítő csütörtöki számában megjelent miniszteri utasításból.

Az utasítás szerint a munkacsoport vizsgálata emellett

a 2022 és 2026 között megkötött valamennyi még hatályos, teljesítés alatt álló, továbbá már teljesedésbe ment visszterhes és ingyenes szerződésre is kiterjedhet.

Ezeken túl a munkacsoport a Honvédelmi Minisztérium által megkötött, képviseleti felhatalmazáson alapuló, nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatokat is vizsgálhatja.

A munkacsoport elnöke a tárca parlamenti államtitkára, aki december 31-éig jelentést készít a miniszter részére a szerződések vizsgálatának eredményéről.

(MTI)

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