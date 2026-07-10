Három zebra megfagyott Hatvanpusztán

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal adott tájékoztatást a Telexnek arról, hogy miért pusztult el három zebra nemrég Hatvanpusztán. Az ügyben indult közigazgatási eljárás eredménye szerint a három zebra gyakorlatilag megfagyott, hiszen mint közölték:

az állatok a hideg időjárás miatt pusztultak el valamikor január 9. és január utolsó hete között.

A kormányhivatalt azonban csak hónapokkal később, május 4-én értesítették, ezért csak a vadásztársaság nyilatkozatára hagyatkozhatnak. A kormányhivatal közölte, hogy a késlekedés okát nem tudják, a vadásztársaságot viszont 800 ezer forintra megbüntették, miután azok nem jelezték az elhullást nyolc napon belül.

Mentesítő gödörbe ásták a tetemeket

A kormányhivatal emellett 105 ezer forint bírságot szabott ki azért is, mert a vadásztársaság a tetemeket egyszerűen – állításuk szerint – egy mentesítő gödörben ásták el és nem adták át egy engedéllyel rendelkező úgynevezett állati melléktermék ártalmatlanítónak.

A vadásztársaság június 24-én jelezte a kormányhivatalnak egy negyedik zebra elhullását is, ennek az ügynek a kivizsgálása még folyamatban van.

Csütörtökön derült ki egyébként, hogy nyomozást indított a rendőrség, hogy kiderítse, miként pusztulhatott el a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság tíz zebrája közül három.

A történtek miatt Hadházy Ákos korábbi független parlamenti képviselő feljelentést tett állatkínzás gyanúja miatt. A rendőrség először elutasította a feljelentést, másodszorra pedig feljelentéskiegészítést rendeltek el az ügyben, vagyis további információkat és adatokat gyűjtöttek. A Telex kérdésére azonban most azt közölték, hogy a „Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmény gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást”.