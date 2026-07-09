Olcsóbb a bevásárlás, mint egy éve?

1000-nél is több árucikk lett olcsóbb idén az ALDI-ban. A diszkontlánc heti újságját lapozgatva rögtön szemet szúr, jóval kevesebbet kell a kasszánál hagyni, mint egy évvel ezelőtt. Ráadásul a diszkontlánc tartósan vitte le az árakat, így a spórolás hosszú távon garantált. Az ALDI-ban az alacsony árak feltételek nélkül, mindenki számára, a hét minden napján érvényesek.
Az árcsökkentések mellett a boltok belső terét is átszabta az ALDI
A diszkontlánc a legtöbb üzletében teljesen átalakította a belső elrendezést. Bár az új környezet elsőre szokatlan lehet, az újragondolt részlegek, az egymáshoz passzoló termékek közös blokkba rendezése garantálja az átláthatóbb, kényelmesebb és gyorsabb bevásárlást. Számos árucikk a polcok helyett immár raklapokon kapott helyet. Mivel így több termék fér el egyszerre, ritkábban kell árut tölteni, ami jelentősen növeli a hatékonyságot. Az ebből fakadó megtakarítást a lánc egy az egyben visszaforgatja az árakba, biztosítva a tartósan olcsó bevásárlást.
Megnéztük: ezek a termékek olcsóbbak ma, mint egy éve!
Az ALDI komolyan megvágta a tavalyi árakat*. Mutatunk is néhány konkrét példát az üzletlánc saját márkás kínálatából:
- a mostantól az első sorba került rizseknél megtalálható, gyors ebédekhez köretnek kitűnő, 2x125grammos, főzőtasakos BON-RI Barna rizs ára 24%-kal zuhant így már 249 forintért** megvásárolható,
- ugyanott, az első sorban sorakozik az eredetileg a közel-keleti és a török konyha kedvence, a BON-RI Bulgur, ami egyre népszerűbb hazánkban is, és tavalyhoz képest az 500 grammos csomag ára 26%-kal alacsonyabb, 329 forint***,
- a kisgyerekes programokra, kirándulásokra is praktikus 6x200ml-es kiszerelésben elérhető, 100% gyümölcstartalmú RIO D’ORO Gyümölcslé narancs, alma vagy multivitamin változatban a tavalyi árnál 26%-kal olcsóbban, 845 forintért**** kerülhet a kosárba,
- a nyári grillvacsorák, olaszos főzőestek tökéletes előétele, a 150 grammos WONNEMEYER Antipasti több változata 35%-kal olcsóbban, most 1105 forintért***** érhető el a hűtőpultban,
- a szendvicsekre és hidegtálakra született, csemege és paprikás Nemespenészes szalámi 400 grammos kiszerelésben 34%-os árcsökkenés után csak 1825 forintba****** kerül,
- míg a nyári melegben még népszerűbb, 250 ml-es KOKÁRDÁS Jegeskávé cappuccino változatát 30%-kal kedvezőbb áron, 209 forintért******* található meg a hűtőben.
Az ALDI árcsökkentési stratégiája és üzlettereinek átrendezése garantálja a gyorsabb, kényelmesebb és költséghatékonyabb bevásárlást.