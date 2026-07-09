Olcsóbb a bevásárlás, mint egy éve?

1000-nél is több árucikk lett olcsóbb idén az ALDI-ban. A diszkontlánc heti újságját lapozgatva rögtön szemet szúr, jóval kevesebbet kell a kasszánál hagyni, mint egy évvel ezelőtt. Ráadásul a diszkontlánc tartósan vitte le az árakat, így a spórolás hosszú távon garantált. Az ALDI-ban az alacsony árak feltételek nélkül, mindenki számára, a hét minden napján érvényesek.

Az árcsökkentések mellett a boltok belső terét is átszabta az ALDI

A diszkontlánc a legtöbb üzletében teljesen átalakította a belső elrendezést. Bár az új környezet elsőre szokatlan lehet, az újragondolt részlegek, az egymáshoz passzoló termékek közös blokkba rendezése garantálja az átláthatóbb, kényelmesebb és gyorsabb bevásárlást. Számos árucikk a polcok helyett immár raklapokon kapott helyet. Mivel így több termék fér el egyszerre, ritkábban kell árut tölteni, ami jelentősen növeli a hatékonyságot. Az ebből fakadó megtakarítást a lánc egy az egyben visszaforgatja az árakba, biztosítva a tartósan olcsó bevásárlást.

Megnéztük: ezek a termékek olcsóbbak ma, mint egy éve!

Az ALDI komolyan megvágta a tavalyi árakat*. Mutatunk is néhány konkrét példát az üzletlánc saját márkás kínálatából:

a mostantól az első sorba került rizseknél megtalálható, gyors ebédekhez köretnek kitűnő, 2x125grammos, főzőtasakos BON-RI Barna rizs ára 24%-kal zuhant így már 249 forintért** megvásárolható,

ára így már 249 forintért** megvásárolható, ugyanott, az első sorban sorakozik az eredetileg a közel-keleti és a török konyha kedvence, a BON-RI Bulgur , ami egyre népszerűbb hazánkban is, és tavalyhoz képest az 500 grammos csomag ára 26%-kal alacsonyabb , 329 forint***,

, ami egyre népszerűbb hazánkban is, és tavalyhoz képest az 500 grammos csomag ára , 329 forint***, a kisgyerekes programokra, kirándulásokra is praktikus 6x200ml-es kiszerelésben elérhető, 100% gyümölcstartalmú RIO D’ORO Gyümölcslé narancs, alma vagy multivitamin változatban a tavalyi árnál 26%-kal olcsóbban , 845 forintért**** kerülhet a kosárba,

narancs, alma vagy multivitamin változatban a tavalyi árnál , 845 forintért**** kerülhet a kosárba, a nyári grillvacsorák, olaszos főzőestek tökéletes előétele, a 150 grammos WONNEMEYER Antipasti több változata 35%-kal olcsóbban , most 1105 forintért***** érhető el a hűtőpultban,

több változata , most 1105 forintért***** érhető el a hűtőpultban, a szendvicsekre és hidegtálakra született, csemege és paprikás Nemespenészes szalámi 400 grammos kiszerelésben 34%-os árcsökkenés után csak 1825 forintba****** kerül,

400 grammos kiszerelésben után csak 1825 forintba****** kerül, míg a nyári melegben még népszerűbb, 250 ml-es KOKÁRDÁS Jegeskávé cappuccino változatát 30%-kal kedvezőbb áron, 209 forintért******* található meg a hűtőben.

Az ALDI árcsökkentési stratégiája és üzlettereinek átrendezése garantálja a gyorsabb, kényelmesebb és költséghatékonyabb bevásárlást.

*Az árösszehasonlítás a termékeknek a 2025.07.09-én és 2026.07.09-én az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. üzleteiben érvényes országos normál eladási árain alapul.

**BON-RI Barna rizs főzőtasakban, 2x125g/doboz, 2025.07.09-én: 329Ft/doboz, árcsökkenés: 24%, 2026.07.09-én: 249Ft/doboz (996Ft/kg);

***BON-RI Bulgur, 500g/csomag, 2025.07.09-én: 449Ft/csomag, árcsökkenés: 26%, 2026.07.09-én: 329Ft/csomag (658Ft/kg);

****RIO D’ORO Gyümölcslé, többféle, 6x200ml/csomag, 2025.07.09-én: 1149Ft/csomag, árcsökkenés: 26%, 2026.07.09-én: 845Ft/csomag (704,17Ft/l);

*****WONNEMEYER Antipasti, többféle, 150g/tégely, 2025.07.09-én: 1709Ft/tégely, árcsökkenés: 35%, 2026.07.09-én: 1105Ft/tégely (7366,67Ft/kg);

******Nemespenészes szalámi, csemege/paprikás, 400g/darab, 2025.07.09-én: 2799Ft/db, árcsökkenés: 34%, 2026.07.09-én: 1825Ft/db (4562,50Ft/kg);

*******KOKÁRDÁS Jegeskávé, cappuccino, 250ml/doboz, 2025.07.09-én: 299Ft/doboz, árcsökkenés: 30%, 2026.07.09-én: 209Ft/doboz (836Ft/l).