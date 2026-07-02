Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. július 2., csütörtök
Friss hírek
- Magyar Péter iskolakezdési támogatást jelentett be több százezer családnak.
- Hegedűs Zsolt feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozási tilalmát, és megnyitja a kórházakat a sajtó előtt.
- Vitézy Dávid lerombolta Lázár János „titokfalát” az építési engedélyek tervei elől. A miniszter közölte, az új kormány a kastélytulajdonosok helyett a közérdeket kívánja képviselni.
- Lakóépületet és hotelt is támadtak az oroszok Kijevben, többen meghaltak. Az ukrán elnök már a támadást megelőzően egy várható éjszakai orosz légicsapásra figyelmeztetett.
- Magyar Péter felmentette az NMHH elnökét, Koltay András távozik.
- Magyar Péter lefejezte a szuper-titkosszolgálatot is. 2024 óta vezette Hatala Anna a Nemzeti Információs Központot.
- Nem épül meg a fővárosba megálmodott MCC-székház. A kuratórium szerint a felelős gazdálkodás jegyében hozták meg a fájdalmas döntést.
- Tűz ütött ki egy győri panelben, 40 embernek el kellett hagynia az épületet.
- Nigerben őrizetbe vettek 16 embert, köztük magas rangú rendőrségi személyeket egy új törvény nevében, ami lehetővé teszi a melegek bebörtönzését.
- A valószínűtlen belga feltámadás után összejött egy ikonikus párharc visszavágója – ez történt a vb 21. játéknapján.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Győri fővonal: július 3-ig változik a menetrend. Részletek.
BKK
- A 28-as villamos 10 és 12 óra között nem közlekedik a teljes vonalon. A 28A villamos ugyanebben az idősávban az Új köztemető (Kozma utca) és a Kada utca / Maglódi út között nem közlekedik.
Mai időjárás:
- A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
- Késő estére 19 és 25 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Ottó
Deviza középárfolyam:
- EUR 356,17
- USD 312,51
- CHF 385,91
- GBP 413,98
+1
Kapcsolódó
Krízistől tart a mezőgazdaság a vendégmunkásstop miatt
Attól tartanak, hogy nem tudják majd pótolni az ázsiai munkavállalókat – ami a termelés visszaeséséhez vezethet.