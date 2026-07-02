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Belföld

Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 07. 02. 07:00
GETTY IMAGES

2026. július 2., csütörtök

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Győri fővonal: július 3-ig változik a menetrend. Részletek.

BKK

  • A 28-as villamos 10 és 12 óra között nem közlekedik a teljes vonalon. A 28A villamos ugyanebben az idősávban az Új köztemető (Kozma utca) és a Kada utca / Maglódi út között nem közlekedik.

Mai időjárás:

  • A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
  • Késő estére 19 és 25 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Ottó

Deviza középárfolyam:

  • EUR 356,17
  • USD 312,51
  • CHF 385,91
  • GBP 413,98

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