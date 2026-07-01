Hegedűs Zsolt feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozási tilalmát, és megnyitja a kórházakat a sajtó előtt

Az Egészségügyi Minisztérium a Semmelweis-nap alkalmából lehetővé teszi „az Orbán-kormányok alatt erősen korlátozott” nyilatkozattételt az egészségügyi dolgozók számára – közölte a tárca szerdán az MTI-vel.

A közleményben idézték Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, aki úgy fogalmazott,

ahhoz, hogy a magyar egészségügyben őszinte, a szakmai erényekre büszke és a hibákkal szembenézni képes kommunikáció alakulhasson ki, az elhallgattatás rezsimjét meg kell haladnunk. Ezért az Egészségügyi Minisztérium a mai nappal felszabadítja az orvosokat, egészségügyi dolgozókat a nyilatkozási tilalom alól, és megnyitja a kórházakat a sajtó előtt.

Hegedűs Zsolt egyúttal utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) frissen kinevezett igazgatóját, Tótth Árpádot, hogy gondoskodjon a fenntartásában lévő egészségügyi intézmények transzparenciájáról. Mint írták, az intézményeknek a sajtómegkeresések megválaszolásakor a transzparencia elvének szem előtt tartása mellett szakmailag megalapozott, tárgyszerű válaszokat kell adniuk, a válaszokban kerülni kell a politikai állásfoglalást, de a szakterületüket érintő kérdésekben megfogalmazhatnak véleményt.

Az utasítás szerint az országos kórház-főigazgatónak gondoskodnia kell arról is, hogy az állami fenntartásban lévő egészségügyi intézmények a sajtó megkereséseit folyamatosan fogadják, és mielőbb megválaszolják.

Hegedűs Zsolt arra is utasította az OKFŐ vezetőjét, hogy az intézményekbe a sajtó méltányos szabályok szerint beléphessen, a betegek személyiségi jogai és méltósága megvédése mellett felvételeket készíthessen a nyilvánosság tájékoztatása érdekében. Az OKFŐ által fenntartott intézményeknek a nyilvánosságot korlátozó belső szabályaik felülvizsgálatát két héten belül el kell végezniük – tették hozzá.

Hegedűs Zsolt utasította továbbá az Országos Mentőszolgálat, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az Országos Vérellátó Szolgálat vezetőit is, hogy a sajtó megkereséseit folyamatosan fogadják, és gondoskodjanak azok mielőbbi megválaszolásáról.

Az Egészségügyi Minisztérium egyúttal ajánlást dolgozott ki az egészségügyi dolgozók nyilvános szakmai megszólalásairól, amely az egészségügyi dolgozók számára világos, közérthető és a mindennapi gyakorlatban alkalmazható útmutatást ad arra, hogy mikor, milyen feltételekkel és milyen módon szólalhatnak meg nyilvánosan az egészségügyet érintő kérdésekben – olvasható a közleményben.

Az ajánlás Hegedűs Zsolt szerint elősegíti a közvélemény hiteles tájékoztatását, a szakmai párbeszédet, a betegbiztonsági kockázatok láthatóvá tételét, valamint a dolgozók jóhiszemű szakmai megszólalásainak védelmét, valamint rögzíti, hogy a nyilvános szakmai megszólalás nem öncélú kommunikáció, hanem a betegbiztonság, a szakmai minőség, a közbizalom és az egészségügyi rendszer fejlődésének eszköze lehet.