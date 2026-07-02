A valószínűtlen belga feltámadás után összejött egy ikonikus párharc visszavágója – ez történt a vb 21. játéknapján

Újabb három csapattal bővült a nyolcaddöntő mezőnye a labdarúgó-világbajnokságon. A legutóbbi játéknapon a legsimábban az Egyesült Államok abszolválta a feladatát, amely az emberhátrányt is elbírta a vérszegény bosnyákok ellen. Anglia és Belgium ellenben nagyon megszenvedett, előbbit (sokadszor) mentette meg Harry Kane, aki duplázott a Kongói DK ellen, míg a belgák, akik a 85. percben még két góllal égtek, teljesen valószínűtlen feltámadást produkáltak Szenegál ellen. Összefoglaló.

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