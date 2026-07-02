A valószínűtlen belga feltámadás után összejött egy ikonikus párharc visszavágója – ez történt a vb 21. játéknapján

BRUNO FAHY / BELGA MAG / Belga via AFP
Belgiumban még sokáig fogják emlegetni a Szenegál elleni feltámadást.
Újabb három csapattal bővült a nyolcaddöntő mezőnye a labdarúgó-világbajnokságon. A legutóbbi játéknapon a legsimábban az Egyesült Államok abszolválta a feladatát, amely az emberhátrányt is elbírta a vérszegény bosnyákok ellen. Anglia és Belgium ellenben nagyon megszenvedett, előbbit (sokadszor) mentette meg Harry Kane, aki duplázott a Kongói DK ellen, míg a belgák, akik a 85. percben még két góllal égtek, teljesen valószínűtlen feltámadást produkáltak Szenegál ellen. Összefoglaló.
Ez történt a pályán:
- Anglia korán hátrányba került a Kongói DK ellen, de Harry Kane a hajrában akcióba lendült, és továbblőtte a csapatát. Majd elmondta, hogy ez volt az ő hősies pillanata. Anglia legutóbb 1966-ban fordított meg olyan vb-meccset, amikor az első gólt kapta.
- Belgium a 85. percben még 0-2-re állt a remekül focizó Szenegál ellen, aztán a 86. és a 89. percben szerzett gólokkal hosszabbításra mentette a meccset. Már úgy tűnt, a tizenegyespárbaj dönt majd, amikor egy szabálytalanság miatt büntetőt kaptak a belgák, és Youri Tielemans be is vágta a 120+5. percben, megszerezve ezzel a vébék legkésőbbi gólját.
- A belgák az Egyesült Államokkal nyolcaddöntőznek, amely úgy verte 2-0-ra Boszniát, hogy az első gólt szerző Folarin Balogun kiállítása miatt a 64. perctől emberhátrányban játszott. A belga-amerikai meccs a 2014-es vébén nagyon emlékezetesre sikeredett, a belgák hosszabbítás után nyertek 2-1-re, pedig Tim Howard akkor vb-rekordot jelentő 15 védést mutatott be.
Ez történt a pályán kívül: