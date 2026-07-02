Magyar Péter lefejezte a szuper-titkosszolgálatot is

Az előző kormány által kinevezett titkosszolgálati vezetők közül utolsóként távozik a Nemzeti Információs Központ (NIK) főigazgatója is. A Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozat szerint Magyar Péter – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére – csütörtöktől mentette fel e tisztségéből Hatala Annát. A kormányfő korábban már menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóit.

A NIK legfőbb feladata az ország szuverenitását és biztonságát érintő hírszerzési, valamint bűnügyi információk elemzése és értékelése. Hatala Anna 2024 óta vezette a Rogán Antal szuper-titkosszolgálataként emlegetett központot. Korábban az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-helyettese volt, de dolgozott a Belügyminisztériumban is. Hatala Anna (a korábbi országos rendőrfőkapitány lánya) szakmai pályáját 2004-ben kezdte műveleti tisztként.

A Magyar Közlönyben megjelent Sulyok Tamás köztársasági elnök két határozata is. Az államfő Magyar Péter miniszterelnök javaslatára azonnali hatállyal felmentette Koltay Andrást, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét. Sulyok Tamás július elsejétől – természetesen a miniszterelnök javaslatára – dr. Becságh Pétert az Egészségügyi Minisztérium államtitkárává nevezte ki. Róla a Portfólió azt írja, hogy eddig ő volt a Roche Magyarország innovációért felelős vezetője.