Lakóépületet és hotelt is támadtak az oroszok Kijevben, többen meghaltak

Heves orosz drón- és rakétatámadás érte csütörtökre virradóra Kijevet, a műveletben az ukrán hatóságok közlése szerint legalább két ember életét vesztette, többen pedig megsebesültek – írja az MTI.

A csapások lakóépületeket találtak el, valamint tűz ütött ki egy belvárosi szállodában.

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője közölte, hogy a támadásnak a két halálos áldozat mellett tizenhat sebesültje van. További részleteket nem ismertetett.

Több robbanást hallottak

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint egy lakóház első hat emelete egy közvetlen találat következtében részben összeomlott. Korábbi tájékoztatása szerint a sebesültek között mentősök és egy mentőállomás gépkocsivezetői is vannak, miközben több ember a megrongálódott épületek romjai alatt rekedt.

A Reuters hírügynökség tudósítója több robbanást hallott a városban. Az interneten közzétett felvételek szerint tűz keletkezett egy épület felső szintjein a belvárosi Sevcsenko sugárúton.

A légiriadó idején sokan gyermekekkel, háziállatokkal és személyes holmijaikkal a metróállomásokon kerestek menedéket.

Zelenszkij előre figyelmeztetett

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a támadást megelőzően egy várható éjszakai orosz légicsapásra figyelmeztetett, és bejelentette, hogy megszakítja Írország soros európai uniós elnökségének kezdete alkalmából tett dublini látogatását. Az ukrán elnök a közelmúltban ismét tárgyalásokat javasolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a több mint négy éve tartó háború lezárására, ezt azonban a Kreml elutasította.

Orosz részről az éjszaka ukrán támadásokról számoltak be. A Leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko közölte, hogy csütörtökön hat ukrán drónt semmisítettek meg az orosz térség felett. A határ menti Belgorodi területen egy férfi meghalt, felesége pedig megsebesült, miután egy drón csapódott a házukba.

A lengyel hadsereg a támadások alatt elővigyázatosságból harci repülőgépeket riasztott.