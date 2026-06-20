Eltűnt egy 17 éves lány Budapesten

Eltűntként keresi a XV. Kerületi Rendőrkapitányság a 17 éves Kovács Rubina Jádét, aki június 19-én, pénteken, 13 óra 25 perc körül engedély nélkül távozott egy XV. kerületi gyermekotthonból, azóta pedig ismeretlen helyen tartózkodik.

Kovács Rubina Jáde körülbelül 153 centiméter magas, hosszú, vörös, szőke hajú, sötétbarna szemű lány. Eltűnésekor vajszínű rövidnadrágot, vajszínű pólót, valamint sportcipőt viselt.

A BRFK XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki információval rendelkezik a lány tartózkodási helyéről , akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.