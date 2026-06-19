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Belföld

Tisza-kormány: Vége a központosított kommunikációs beszerzési rendszernek

facebook / tanács zoltán
admin Spirk József
2026. 06. 19. 07:44
facebook / tanács zoltán

Vége a túlközpontosított kommunikációs és rendezvényszervezési, valamint szervezetfejlesztési beszerzéseknek

– jelentette be közösségi oldalán Tanács Zoltán.

A tudományos és technológiai miniszter Facebook-bejegyzésében azt írja, hogy az állami intézmények jogot kapnak arra, hogy az Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) központosított rendszerén kívül intézzék ilyen tartalmú beszerzéseiket.

A központosított rendszert használhatják, ha akarják, de a miniszter szerint ezt minden felelős vezető csak akkor fogja megtenni, ha a központi rendszer valamiféle előnyt kínál: olcsóbb vagy gyorsabb lesz, mint a saját beszerzés.

Ha az elmúlt években nem lett volna ennyire túlcentralizált a rendszer, akkor most Balásy Gyula nem kellett volna, hogy sírva interjút adjon, akár ezer magyar kisvállalkozás élhetett volna sokkal jobban egyenként akár százmilliós profitot realizálva, miközben az állam kevesebbet költött volna kommunikációra

– írta Tanács, majd hozzátette, a mesterségesen kialakított monopóliumokat kemény munkával, hosszabb idő alatt lehet majd teljesen lebontani, de folyamatosan haladnak.

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