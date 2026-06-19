Matolcsy Ádám a kormányváltás után sem állt le: dubaji cégéhez került egy drága MNB-alapítványos ingatlan

A milliárdos értéket képviselő belvárosi ingatlannak négy év leforgása alatt öt tulajdonosa is volt, és a kacskaringó út végén májusban kötött ki Matolcsy Ádám dubaji cégénél.

A 444.hu cikke szerint a volt jegybankelnök fia másfél hónappal a választás, és bő egy évvel az MNB-botrány kirobbanása után vette nevére a Vörösmarty tér 3. szám alatt, az egykori Luxus Áruház épületében található ingatlant. A tranzakció május 28-án zajlott le, azóta az új tulajdonos a dubaji székhelyű, Matolcsy Ádámhoz kötődő Minelley FZCO.

Az ominózus lakásokból és irodákból álló ingatlant a Danube VRSMRT Projekt Kft. birtokolja, ami a Danube Hotel Invest Kft. leánycége.

A kacifántos ügylet állomásai: