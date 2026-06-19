Matolcsy Ádám a kormányváltás után sem állt le: dubaji cégéhez került egy drága MNB-alapítványos ingatlan

A milliárdos értéket képviselő belvárosi ingatlannak négy év leforgása alatt öt tulajdonosa is volt, és a kacskaringó út végén májusban kötött ki Matolcsy Ádám dubaji cégénél.
A 444.hu cikke szerint a volt jegybankelnök fia másfél hónappal a választás, és bő egy évvel az MNB-botrány kirobbanása után vette nevére a Vörösmarty tér 3. szám alatt, az egykori Luxus Áruház épületében található ingatlant. A tranzakció május 28-án zajlott le, azóta az új tulajdonos a dubaji székhelyű, Matolcsy Ádámhoz kötődő Minelley FZCO.
Az ominózus lakásokból és irodákból álló ingatlant a Danube VRSMRT Projekt Kft. birtokolja, ami a Danube Hotel Invest Kft. leánycége.
A kacifántos ügylet állomásai:
- Száraz István, Matolcsy barája egyik érdekeltségén keresztül alapított egy új céget 2021 tavaszán, a G-Alpha VRSMRT Kft.-t, ami tőkeemeléssel apportként bevitte a cégbe a Vörösmarty téri ingatlant, ennek értéke akkor 1,2 milliárd forint volt.
- Két évvel később, 2023 júniusában a jegybanki alapítványokhoz tartozó, lengyel GTC 3,5 millió euróért felvásárolta Szárazéktól a céget az ingatlannal együtt, ami akkori árfolyamon kicsit több mint 1,2 milliárd forint.
- A céget 2025. február közepén visszavásárolta a GTC-től a szintén Száraz köréhez tartozó Danube Hotel Invest Kft. és egy ingatlanfejlesztő, a 2023-ban alapított Urban Estate Zrt. Ennek tulajdonosa egyébként Pregitzer György, aki Somlai Bálint, Matolcsy Ádám másik barátja alkalmazásában állt az egyik cégénél. Ez után jött a dubaji cég.