Schwarzenegger filmet forgat: egész hétvégén nem jár a 2-es metró a Deák tér és az Örs vezér tere közt

Filmforgatás miatt szombaton és vasárnap nem közlekedik az M2-es metró a Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között – közölte a BKK.

A lezárás június 20-án, üzemkezdettől június 21. üzemzárásig tart. Mint írják, a pótlóbuszra az Örs vezér terénél a Fehér úti autóbusz-végállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Örs vezér tere után is felszállhatnak. A járat a Deák Ferenc térről, a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul.

A belváros felé az 1-es és 3-as villamoson utazóknak a 7-es, a 7E, a 8E, a 110-es, a 112-es és a 133E autóbusz igénybevételét is javasolja a BKK. Az 1-es villamosról Zugló vasútállomásnál, a 3-as villamosról pedig a Bosnyák térnél érdemes átszállni.

A Telex úgy tudja, hogy egy amerikai akciófilm forog Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével a Stadionok állomás alagúti részében. A forgatást nem tudják a forgalomtól elszeparáltan intézni, ezért állítják le a forgalmat az M2 fél vonalán.

A lapnak Bíró Endre, a Metróért Egyesület vezetője azt mondta: egy ilyen forgatást meg lehet valósítani bármelyik metróvonalon, de, hogy két teljes napra leálljon a forgalom az M2-es vonal legforgalmasabb részén, azt túlzásnak tartjuk. Hozzátette, a lezárás naponta körülbelül százezer utast érinthet.