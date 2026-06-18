A Fidesz generációváltásában szavazói fele hisz

Néhány napja Orbán Viktor az Indexnek egyebek mellett arról is beszélt, hogy szükségesnek tartja a generációváltást, a parlamenti frakció után a pártban is eljön majd a „vérátömlesztés” ideje.

Alig várom már, hogy végre valaki kitépje a kezemből a marsallbotot.

Ehhez képest nem zárta ki, hogy jövőre is elindul a pártelnöki posztért.

Az Europion piackutató HVG-nek készített reprezentatív felmérése szerint a teljes népesség 49 százaléka nem számít arra, hogy Orbán Viktor 2027-ben hátrébb lép. Ebben 27 százalék hisz, 24 százalék nem tudja megítélni. A pártpreferenciák alapján természetesen óriási a különbség. A legérdekesebb, hogy az áprilisban a Fideszre szavazók körében éppen 49 százalék véli úgy, hogy a pártelnök átadja a stafétát. 28 százalék nem számít erre, 23 százalék nem tudja.

A Fidesz kongresszusa után a megkérdezettek 42 százaléka látja úgy, hogy a megújulás egyáltalán nem sikerült, 15 százalék az „inkább nemet”, 12 százalék a „sikerült is, meg nem ist” választotta. 6 százalék látja úgy, hogy teljesen sikerült, 15 százalék nem tudja ezt megítélni.

A vitnyédi menekülttábor ügyét a megkérdezettek 25 százaléka tartja nagyon jelentős, 22 százaléka inkább jelentős ügynek. 14 százalék szerint egyáltalán nem az, 11 százalék szerint inkább nem jelentős, a válaszadók 15 százaléka ingadozó állásponton van, 13 százalék nem tudja megítélni az ügy súlyát. Orbánék magyarázata, hogy a vitnyédi menekülttábor építése csak taktikázás volt az Európai Unió megtévesztésére, 48 százalék számára nem hihető, 24 százalék szerint ez teljesen vagy inkább hihető.