Ukrán szószóló a parlamentben: erősödjenek a nemzetközi kapcsolataink Ukrajnával is

Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló a felszólalását ukránul kezdte, majd magyarra váltott. Grexa eredményes munkát kívánt minden képviselőnek a nemzet egésze, és az országban élő őshonos kisebbségek érdekében. Azt kívánta, hogy a képviselők eredményesen szolgálják az ország nemzetközi megítélését is, és járuljon hozzá munkájuk a környező országokkal, köztük az Ukrajnával ápolt kapcsolatok kölcsönös erősödéséhez.