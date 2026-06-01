Rákosi Mátyással állították párhuzamba Magyar Pétert

A fideszes Bóka János napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy az országban szervezett gyűlöletkampány zajlik a miniszterelnök vezetésével, Magyar ennek részeként járt ma reggel a köztársasági elnök hivatalában. Bóka úgy látja, hogy a miniszterelnök ezzel előzékenyebb, mint Rákosi Mátyás volt, aki berendelte Tildy Zoltán államelnököt, amikor le akarta váltani. Rákosi viszont nem sietett ezzel annyira, mint most Magyar. A fideszes képviselő szerint Magyarék parlamentáris diktatúrát építenek.

Bóka szerint mindegy, hogyan fog kinézni a javaslat, amivel leváltanák Sulyok Tamást, az mindenképpen személyre szabott jogalkotás lesz.