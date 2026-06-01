Magyar: Nem csak az aranybudira szórták a pénzt

Magyar Péter azt válaszolta Juhásznak: velük szemben ő nem szokott színházat játszani. Sokadszorra elismételte: semmilyen paktumot nem kötöttek, és semmilyen politikai vagy jogi garanciában nem egyeztek meg az uniós forrásokért cserébe. Von der Leyen pedig nem kérdezett tőle semmit a tájékoztatón, hanem válaszolt egy kettejüknek feltett újságírói kérdésre, tette hozzá. Megláthatja majd, hogy nem lesz sem a gender témája, sem a migrációs paktum a forrásokhoz szükséges reformjavaslatok szövegében – válaszolta Magyar.

A miniszterelnök megjegyezte, hogy a Fidesz nem csak aranybudit készített az MNB-ben: egyebek mellett a brüsszeli Friends of Hungary épületére 10 milliárdot költöttek közpénzből, jóval a piaci ár felett vásárolták, és évi 500 millió forintos fenntartási költségekkel jár. A belga királyi palota melletti épületet a Patrióta nevű egyesületük eseményeire használták. Emellett Orbánék itt döntöttek arról, hogyan fognak beavatkozni más európai országok belpolitikájába, például a spanyol szélsőjobboldali Vox párt támogatásával. Ezt a politikai színházat, ahol a volt miniszterelnöknek saját luxusapartmanja volt, fel fogják fedni az emberek előtt – mondta Magyar.