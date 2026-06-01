A Tisza nemzeti egységet teremtene az olimpiarendezés mögött

Novák Előd interpellációt nyújtott be azzal kapcsolatban, hogy a Tisza támogatja-e a budapesti olimpia megrendezését. A Mi Hazánk ugyanis javasolja ezt. Novák szerint hosszú távon nyereséges lenne az olimpia és paralimpia rendezése, amibe az ellenzéket is be kellene vonni, a korrupciót visszaszorítva. Hozzátette, hogy a szükséges létesítmények nagy része már megépült, így „hiba lenne nem kihasználni” azokat. Azt is mondta, hogy a világ egyik legsikeresebb sportnemzete vagyunk, ezért megérdemeljük az ötkarikás játékokat. A kutatások szerint a nyári olimpiáknak katalizátor szerepe lehet az érintett országok gazdaságára. Felhozta azt is, hogy Karácsony Gergely is támogathatja a rendezést.

Pósfai Gábor belügyminiszter azt válaszolta, hogy egy olimpia olyan ügy, ami túlmutat kormányzati ciklusokon és a napi politikai vitákon, és egyebek mellett arról is szól, hogy egy közösség mit gondol magáról. Ezután felidézett számos magyar olimpiai sikertörténetet, amelyek összekovácsolják a magyar embereket. „Vannak pillanatok, amikor a térképen aprónak tűnő Magyarország nagyobbnak látszik saját méreténél, mert a tehetség, a szorgalom a kitartás és az összefogás többet számít a lakosságszámnál, vagy a gazdasági erőnél.” – fogalmazott.

Szerinte az olimpia különleges helyet foglal el a magyar nemzeti képzeletben. Ezért Pósfai elmondása szerint számára és a Tisza számára soha nem az volt a kérdés, hogy az ország képes-e olimpiát rendezni, mert a nemzet bármit képes megrendezni. Erre példa a szombati Bl-döntő is. A miniszter megköszönte mindenki munkáját, aki utóbbin dolgozott.

Pósfai szerint a valódi kérdés az, mikor jön el az a pillanat, amikor az olimpia megrendezése mögött ott áll az egész nemzet. Mint mondta, az Orbán-kormány azt hitte, szervez magának egy olimpiát, de csak a nemzet képes erre, ezért buktak el.

A miniszter azt mondta:

az első feladatuk az ország rendbetétele, ezután pedig az olimpia mögötti nemzeti egység megteremtése.

Ugyanis a magyar emberek akkor tudnak támogatni egy ilyen projektet, ha azt érzik, az ország jó irányba halad, a közszolgáltatások működnek a vállalkozások fejlődnek, és könnyebb lakáshoz jutni.

Novák Előd rendhagyó módon elfogadta Pósfai Gábor válaszát, de majd számon is fogja kérni azért. Az ellenzéki képviselőt a Tisza frakciója is megtapsolta.