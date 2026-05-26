Marad a határon túli magyarok támogatása, de más módon lesz kiosztva

Nacsa Lárinc a határon túli magyarok támogatásáról kérdezte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, miután hosszasan sorolta, mi mindent tett az előző kormány a magyarság megmaradásáért.

„Ugye megőrzi a kormány a határon túli magyar közösségek támogatását?” – kérdezte a KDNP-s képviselő.

„Ez csak Önök számára volt kérdés a kampány során. Mindent, ami jó és továbbvihető, továbbfejleszthető, azt meg fogunk tartani” – válaszolta Tarr.

Ám a támogatások osztásának módját meg fogják változtatni, mert azt az Orbán-kormány politikai befolyásszerzésre használta fel, ami nem helyes.

Ez bűn, és ez hiba!

– hangsúlyozta Tarr, aki azt is számon kérte, hogy nem látogatott el Orbán Viktor Kárpátaljára a háború kitörése óta. De említette a tihanyi beszédet, melyben a magyargyűlölő román elnökjelöltet támogatta az előző miniszterelnök és a Benes-dekrétumok ügyében való hallgatást is.