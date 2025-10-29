Már nem a milliárdosok kiváltsága a kenyai szafarizás, a lezuhant gép pedig nem a kisrepülés Porschéja

Gyönyörű tengerpartjai és egyedülálló szafaritúrái miatt az egyik legnépszerűbb egzotikus úti céllá vált Kenya: jelenleg 6–8 magyar utazási iroda is szervez oda utakat, de egyénileg is sokan veszik célba a kelet-afrikai országot, amely ma már nem csak a felső tízezer számára elérhető.

A kedden nyolc magyar áldozatot követelő repülőszerencsétlenség hazánkban árnyékot vethet a kenyai turizmusra, de a lapunk által megszólaltatott légi közlekedési szakértő szerint a tragédiában érintett géptípus megfelelő karbantartás mellett 30–35 évig biztonságosan üzemeltethető, és világszerte használják főként turisztikai célú repülésekre.

Gepárdot, elefántot és kafferbivalyt márpedig nem lát lépten-nyomon az ember – még Afrikában sem. Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő szerint Kenyában a Masai Mara Nemzeti Rezervátum az, ahol garantáltan találkozhatunk ezekkel az állatokkal a természetes élőhelyünkön. A legszebb tengerparti szakaszokról ez 800 kilométeres távolság, az egész napos dzsipezés pedig kiváltható egy kisrepülős úttal. Persze senki ne olyan repülőtereket képzeljen el az adott térségben, mint a ferihegyi légikikötő.

700 ezer forinttól indulnak az árak