Nagyvilág

Már nem a milliárdosok kiváltsága a kenyai szafarizás, a lezuhant gép pedig nem a kisrepülés Porschéja

CORDIER Sylvain / hemis.fr / Hemis / AFP
admin Vaskor Máté
2025. 10. 29. 21:03
CORDIER Sylvain / hemis.fr / Hemis / AFP
Annyi magyar turista utazik évente Kenyába, mint a Maldív-szigetekre, a kelet-afrikai ország pedig árban a felső középosztálynak is elérhetővé vált. A programok is adottak: gyönyörű tengerpart és vadállatokkal teli szafaritúra. A tragikus sorsú Cessna 208 Caravan megbízható repülő, de a baleset idején kifejezetten zord időjárási körülmények uralkodtak.

Gyönyörű tengerpartjai és egyedülálló szafaritúrái miatt az egyik legnépszerűbb egzotikus úti céllá vált Kenya: jelenleg 6–8 magyar utazási iroda is szervez oda utakat, de egyénileg is sokan veszik célba a kelet-afrikai országot, amely ma már nem csak a felső tízezer számára elérhető.

A kedden nyolc magyar áldozatot követelő repülőszerencsétlenség hazánkban árnyékot vethet a kenyai turizmusra, de a lapunk által megszólaltatott légi közlekedési szakértő szerint a tragédiában érintett géptípus megfelelő karbantartás mellett 30–35 évig biztonságosan üzemeltethető, és világszerte használják főként turisztikai célú repülésekre.

Gepárdot, elefántot és kafferbivalyt márpedig nem lát lépten-nyomon az ember – még Afrikában sem. Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő szerint Kenyában a Masai Mara Nemzeti Rezervátum az, ahol garantáltan találkozhatunk ezekkel az állatokkal a természetes élőhelyünkön. A legszebb tengerparti szakaszokról ez 800 kilométeres távolság, az egész napos dzsipezés pedig kiváltható egy kisrepülős úttal. Persze senki ne olyan repülőtereket képzeljen el az adott térségben, mint a ferihegyi légikikötő.

Nick Dale / Connect Images / AFP Afrikai bozótos elefánt Kenyában.

700 ezer forinttól indulnak az árak

