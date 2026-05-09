Sulyok Tamás megnyitotta az ülést

Sulyok Tamás köztársasági elnök nyitotta meg az Országgyűlés alakuló ülését, ami után a képviselők elénekelték a Himnuszt. Bejelentette, hogy mind a 199 képviselő benyújtotta hozzá a megbízólevelét, majd felkérte a parlament korelnökét, a fideszes Vitányi Istvánt az ülés levezetésére.

A fideszes politikus 74 éves, 1998 óta képviselő, az idén is egyéniben választották meg a berettyóújfalui körzetben, és egy bakival kezdett, mivel

nem a saját szövegét, hanem az államfő már elhangzott szavait kezdte felolvasni az előkészített papírból,

amikor erre figyelmeztették a hivatal munkatársai, azt mondta, „akkor ezt el kellett volna innen tenni, na mindegy”.

A képviselők ezt követően elfogadták az alakuló ülés napirendjét, majd meghallgatták a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-ei választásról.

13 fotó

Az NVI elnöke, Nagy Attila bejelentette, hogy az egyéni választókerületi beosztást az aránytalanságok miatt ismét módosítani kell. Ahogy megírtuk: egy dombóvári választópolgár szavazata csaknem másfélszer annyit ért az idei választáson, mint egy szegedié. Nagy kiemelte, hogy Tolna vármegye népessége úgy lecsökkent 2022 óta, hogy a három helyett már két körzet is elegendő ott. Azt javasolta, hogy a körzethatárokat 2028 végéig módosítsa a parlament.