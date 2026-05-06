Kegyelmi ügyek: Sulyok Tamás nem tud hibázni

Idán összesen 314 kegyelmi kérvény érkezett Sulyok Tamáshoz április 30-ig, de a köztársasági elnök mindegyiket elutasította – írja a Népszava a Sándor-palota honlapjára feltöltöltt statisztika alapján. Az államfő 2024 márciusi hivatalba lépése óta csaknem 1700 döntést hozott: csak négy kérelmet hagyott jóvá.

Korábban az Igazságügyi Minisztérium tette közzé a statisztikát, de akkor sem derült ki, milyen ügyekben született döntés. A kegyelmi botrányba belebukó Novák Katalin helyére megválasztott Sulyok Tamás kegyelmi ügyekben, kitüntetéseknél a legteljesebb transzparenciát ígérte.

Miután Orbán Viktor javaslatára úgy módosították az Alaptörvényt, hogy többé nem kaphat kegyelmet, aki gyermek ellen követ el bűncselekményt, az államfő a Magyar Közlönyben közzétett határozatában rögzítette, a kegyelmezési jog nem irányulhat a bíróság döntésének felülbírálatára, nem fellebbezési fórum, nem érinti a bűnösség kérdését, kiegészítő és kivételes korrekciós hatáskör. Az államfő

csak méltányossági és humanitárius szempontokat mérlegelve, olyan esetben dönthet arról, hogy egy egyedi ügyben lemond az állami büntetőigényről, ha olyan különös méltánylást érdemlő okok állnak fenn, amelyeket a bíróság nem értékelhetett.

Döntésének összhangban kell állnia

a társadalom igazságérzetével, a sértettek, áldozatok érdekeit és szempontjait is nyomatékosan figyelembe kell venni.

Sulyok Tamás a közérdekű munka tartalmának, illetve a pénzügyi büntetés mértékének mérséklését vagy elengedését akkor tartja megfontolhatónak, ha az illető egészségi állapota súlyosan romlott, vagy úgy változtak meg a körülmények, hogy azt a bíróság korábban nem tudta figyelembe venni. A jelenlegi elnök „a hatályos jogszabályi keretek között” a személyes adatok védelme miatt nem hozhatja nyilvánosságra a kegyelmi ügyek részleteit.

Sulyok Tamás egyetlen nyilvánosságra hozott döntése az volt, amikor elutasította a 47 éves korában meghalt Karsai Dániel alkotmányjogász kérését, amelynek lényege az volt, hogy az elnök nyilatkozzon arról, hogy kegyelmet ad az életvégi döntés véghezvitelében segédkezőknek. A köztársasági elnök azzal érvelt, hogy ez arra bátoríthatna embereket, hogy elkövessék az öngyilkosságban való közreműködés bűncselekményét.