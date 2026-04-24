A 2020-as évek első felében zajló tanártüntetésekben központi szerepet betöltő Tanítanék Mozgalom és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is örömmel fogadta a hírt, hogy Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatásügyi miniszter.

Magyar Péter pénteken mutatta be a tárca vezetésére jelölt Lannert, aki elismert oktatáskutató, a T-Tudok Oktatáskutató Központ alapítója, mely elsősorban a gyermekek kreativitásának fejlesztésével, ennek érdekében új módszertanok alkalmazásával foglalkozik.

A Tanítanék Mozgalom számára azért is különösen biztató Lannert Judit kinevezése, mert ismerik őt, szakmai munkáját régóta figyelemmel kísérik, és kapcsolódásuk is van vele. A leendő oktatási miniszter szerdán még Németh Szilviával közösen írt Kreatív tanulás című könyve alapján tartott fórumot a Tanítanék szervezésében. A szervezet szerint Lannert nyitott, szakmailag felkészült, széles látókörű gondolkodó, akivel kapcsolatban valódi párbeszédben reménykednek, sőt, biztosak benne, hogy ilyen lesz a kapcsolat.

Erőt, egészséget és sok türelmet kívánunk neki – talán ez az egyik legnehezebb miniszteri pozíció ma Magyarországon. Ugyanakkor a társadalom türelmére és együttműködésére is szükség lesz

– írták, hozzátéve, hogy várják az egyeztetéseket.

Törley Katalinról, a Tanítanék egyik, polgári engedetlenségért kirúgott vezetőjéről 2024-ben írtunk portrét.