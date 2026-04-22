Megvan, mi okozta a tüzet az iváncsai akkumulátorgyárban

Közleményében elismerte a dél-koreai SK On Hungary, hogy hétfőn tűz ütött ki az akkumulátorgyár területén, amelyről korábban Nagy Ervin, a Tisza Dunaújvárosban egyéni mandátumot szerzett képviselője számolt be. Az incidens körülményeiről azt írták,

április 20-án, hétfőn 22 óra tájában kisebb tűz keletkezett iváncsai üzemünk összeszerelő területén, miután egy kommunális hulladékgyűjtőben lángra kapott egy anyag. Elnézést kérünk azoktól, akikben az eset aggodalmat keltett.

„Az üzem biztonsági rendszere az eset során azonnal aktiválódott, és helyszíni tűzoltó csapatunk mintegy két perc alatt eloltotta a tüzet. Az esemény nem kapcsolódik az üzemben működő berendezéseinkhez, illetve zárt technológiánkhoz. Sérülés nem történt, és az üzem működése röviddel ezután, biztonsági protokolljainknak megfelelően helyreállt” – közölte az energia- és vegyipari vállalat.

Belső vizsgálatot folytatunk a körülmények tisztázására, és lépéseket teszünk biztonsági intézkedéseink további erősítésére, hiszen munkavállalóink és működésünk biztonsága továbbra is legfontosabb célunk marad

– zárták a közleményüket.

Nagy Ervin számolt be elsőként a tűzről

A Tisza Párt megválasztott parlamenti képviselője azt írta, hogy az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett hozzá azzal kapcsolatban, hogy a SK On Hungary Kft. vezetése nem minden esetben tartja be a munkavédelmi előírásokat. Ezért levélben fordult a vállalat vezetéséhez, amelyben tájékoztatást kért a tűzeset pontos körülményeiről, valamint arról, hogy milyen intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő.

Egyúttal felszólítottam a cég vezetését, hogy a magyar jogszabályoknak megfelelően biztosítsanak teljes körű tájékoztatást a dolgozók érdekeit képviselő szakemberek számára és az általuk megfogalmazott javaslatok alapján tegyenek meg minden szükséges lépést a munkavállalók biztonságának garantálása érdekében. Amennyiben ez nem történik meg, a munkavédelmi hatósághoz fordulok

– tette hozzá a Magyar Péter mellett színészből politikussá avanzsálódó képviselő.