Nagy Ervin: Tűz volt az iváncsai akkumulátorgyárban, több dolgozó kórházba került

2026. 04. 22. 12:45
Hétfő este tűzeset történt az iváncsai akkumulátorgyárban, amelynek következtében több dolgozó füstmérgezés gyanújával kórházba került. Szerencsére a jelenlegi információk szerint súlyos sérülés nem történt

A Tisza Párt megválasztott parlamenti képviselője azt írta, hogy az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett hozzá azzal kapcsolatban, hogy a SK On Hungary Kft. vezetése nem minden esetben tartja be a munkavédelmi előírásokat. Ezért levélben fordult a vállalat vezetéséhez, amelyben tájékoztatást kért a tűzeset pontos körülményeiről, valamint arról, hogy milyen intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő.

Egyúttal felszólítottam a cég vezetését, hogy a magyar jogszabályoknak megfelelően biztosítsanak teljes körű tájékoztatást a dolgozók érdekeit képviselő szakemberek számára és az általuk megfogalmazott javaslatok alapján tegyenek meg minden szükséges lépést a munkavállalók biztonságának garantálása érdekében. Amennyiben ez nem történik meg, a munkavédelmi hatósághoz fordulok.

A történtek miatt megkerestük az Országos Mentőszolgálatot és az SK On Hungary akkumulátorgyártót kérdéseinkkel, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

