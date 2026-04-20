Pár napon belül négy Suzukit tört fel Salgótarjánban egy 20 éves fiatal

Egy 20 éves férfit vettek őrizetbe a salgótarjáni rendőrök, miután a fiatal áprilisban négy autót is ellopott, további kettőt pedig feltört. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiatal férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vétele mellett kezdeményezték letartóztatását is.

Mint írják, a salgótarjáni fiatal, ahogyan korábban, április hónapban is minden este „flakonozni” indult a városban. „Figyelmesen járta a város utcáit, és több esetben talált nyitott személygépkocsit, amelyekben esetenként még az indítókulcs is benne volt” – írja a rendőrség, hozzátéve, hogy a megállapításuk szerint

a férfi a flakonok gyűjtögetésénél csak a kötetlen autózást kedvelte jobban, és ebben az sem zavarta, hogy vezetői engedéllyel sosem rendelkezett.

A férfi vezetési képessége elsősorban a régebbi típusokra – főleg Suzukikra – terjed ki, így ezeket a leparkolt autókat kiemelten figyelte, de más modelleket sem vetett meg.

Az önmagát lopásokból fenntartó és – fiatal kora ellenére – már büntetett előéletű férfi április eleji portyázásai során először egy lezáratlan Opelt, majd pár nappal később egy szintén nem lezárt Fordot lopott el. Ezt követően pár napon belül négy Suzukit tört fel a belvárosban, közülük kettőt elvitt, kettőből pedig lopott. Az egyik autóból meglovasított bankkártyával vásárolni is próbált, de nem járt sikerrel. A jogtalanul használt gépkocsik egy részével csak autózott, de volt olyan is, hogy fillérekért eladta a valaha jobb sorsú járműveket.

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói azonosították a bűncselekmény-sorozatot elkövető – ismeretlen tartózkodási helyű – 20 éves férfit. Felkutatása nem vezetett eredményre, ezért ellene elfogatóparancsot bocsájtottak ki. Munkatársaink április 15-én igazoltatták a körözött férfit. Előállítottak a rendőrkapitányságra, gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vétele mellett kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.