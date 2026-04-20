444: Rogánék parancsba adták, hogy a minisztériumok fideszes üzeneteket posztoljnak

Olyan belső levelezés fotóit tett közzé a 444.hu, amelyek bizonyítják, hogy a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda más minisztériumnak is „parancsba adta”, hogy a Fidesz kampánynak megfelelő panelekkel kommunikáljanak.

Rogán Antal egy 2024-es interjújában kifejezettem állította, hogy elkülöníti a kormányzati munkát a pártfeladatoktól. „Én azokat a vonalakat vagy azokat a határvonalakat a kormányzat részéről mindig betartom, ami mondjuk a párt és a kormánypártok, meg a kormány között húzódik” – mondta a 444-nek adott interjúban, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettesének, Koncz Zsófiának adott utasításokból kiderül, hogy ez nem volt igaz.

Rogánék egy márciusban elküldött levélben előre meghatározott témákat adtak meg Konczéknak. A levél szerint arra azért figyeltek, hogy a pártüzenetek valamennyire az adott minisztérium profiljába illeszkedjenek. Rogánék többek között azt az utasítást adták Koncznak, hogy posztoljon arról, hogy Magyar Péterék összejátszanak Zelenszkijjel, és tevékenységük üzemanyagválságot okozna.

Konczéknak majd egynapos átfutással, de sikerült összehozniuk az üzemanyagos posztot, amelynek a végére odabiggyesztették: „Nekik Ukrajna, nekünk Magyarország az első! A Fidesz a biztos választás.”

Egy másik korábbi esetben gyorsabb átfutással közvetítették az üzenetet. Január 21-én a miniszterhelyettes, aki amúgy a tiszaújvárosi körzetben képviselőjelöltként is indult, egyszerűen átkopizta és kicsit nyelvileg átrendezte a Rogánék által megadott üzenetet.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda január 5-ei levelében egyértelműen utasítja is a tárcát, hogy a Rogánéktól kapott üzenetekkel kommunikáljanak: