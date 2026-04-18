„Annyi levegőt fújtam ki magamból, ami bele se fér a tüdőmbe” – egy meleg pár három hónapig küzdött, hogy közösen vehessék fel az Otthon Start hitelt

Amikor 2025 júliusában belengették az Otthon Start Program (OSP) indulását, egy Heves vármegyei meleg pár úgy döntött: nyolc év közös élet után a városi lakásukból végre falura költöznek, és megveszik azt a parasztházat, amiről régóta álmodtak. Gábor „vidéki gyerek”, egy kis faluból származik, és bár a párja városban nőtt fel, ő is kertes házban élt – mindkettejükben ott volt a vágy a nyugalom és a saját kert iránt.

Akkor még nem sejtették, hogy hiába tűnik egyértelműnek a jogi helyzet, három hónapig tartó csatározás vár rájuk, mire a bankok hajlandók voltak ugyanazokkal a feltételekkel kezelni őket, mint a házaspárokat. Nem az volt a kérdés, hogy valamelyikük fel tudja‑e venni a hitelt – hanem az, hogy ketten vehessék azt fel, és ketten lehessenek tulajdonosok.