Belföld

Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

24.hu
2026. 02. 06. 07:00
2026. február 6., péntek

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • 99-es autóbusz február 6. üzemzárásig terelve közlekedik, a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) felé nem érinti a Kálvária tér és a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) közötti megállókat, a Mátyás király tér felé pedig kihagyja a II. János Pál pápa tér M és a Mátyás tér megállót.

 

Mai időjárás:

  • Nagyrészt felhős idő valószínű, de több helyen kisüthet a nap.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul.
  • Késő estére 0 és 6 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Dorottya
  • Dóra

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 379,31
  • USD 321,97
  • CHF 413,58
  • GBP 436,58

 

