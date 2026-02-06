Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. február 6., péntek
Friss hírek
- Nagy Feró a Lázárinfón: Amit ő csinál ebben az országban, az hihetetlen. Olyan, mintha én csinálnám.
- Lázár János: Miért fontos a sajtónak a bűnözők joga ennyire?
- Kétfarkú Kutya Párt: nyílt állkapocstöréssel hazaküldték a veszprémi kórházból passzivistánkat, másnap életmentő műtétet hajtottak végre rajta Ausztriában.
- Trump: Orbán Viktor egy igazi barát, egy harcos, egy GYŐZTES, akit teljesen és totálisan támogatok az újraválasztásában.
- 1100 lakótömb marad fűtés nélkül a tél végéig Kijevben. Az orosz támadások következtében tartós fűtéskimaradásokra kell számítani.
- Magyar Ügyvédi Kamara: Ez a rendelet közvetlen beavatkozást jelent a bíróságok független ítélkezési tevékenységébe.
- Levetítették a bíróságon a kispesti halálos gázolásról készült felvételt, amiben egy hétéves lány és apja halt meg.
- Ötméteresek döntöttek, Hollandia megvédte címét a női vízilabda Európa-bajnokságon. A középdöntő után a fináléban is a hollandok nyertek, Magyarországé az ezüstérem.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 99-es autóbusz február 6. üzemzárásig terelve közlekedik, a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) felé nem érinti a Kálvária tér és a Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) közötti megállókat, a Mátyás király tér felé pedig kihagyja a II. János Pál pápa tér M és a Mátyás tér megállót.
Mai időjárás:
- Nagyrészt felhős idő valószínű, de több helyen kisüthet a nap.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul.
- Késő estére 0 és 6 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Dorottya
- Dóra
Deviza középárfolyam:
- EUR 379,31
- USD 321,97
- CHF 413,58
- GBP 436,58
