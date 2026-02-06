1100 lakótömb marad fűtés nélkül a tél végéig Kijevben

1100 lakótömb marad fűtés nélkül Kijevben a tél hátralevő részében – közölte az MTI Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármesterének csütörtöki Telegram-bejegyzése nyomán.

Az elmúlt napok komoly orosz támadásai nem kímélték az ukrán infrastruktúrát: fűtés- és áramkimaradásokról, lebombázott lakóházakról és sérült civilekről érkeztek beszámolók. Az ukrán fővárosban különösen is nehéz a helyzet: a Dnyepr keleti partján található Darnyickij és Dnyiprovszkij kerületekben tartós lesz a fűtéskimaradás, mert a terület melegvízellátásáért felelős hőerőmű komoly károkat szenvedett. A károk helyreállítása két hónapig is elhúzódhat. Az érintett vezetékekből fagyásveszély miatt leengedték a vizet. A háztömbök áramellátását a polgármester szerint igyekeznek biztosítani.

Az érintett városrészekben kilenc további iskolát mobil kazánokkal fognak fűteni és további 64 melegedőt alakítanak ki. Az ukrán főváros lakói gyakorlatilag áram-, fűtés- és ivóvízszolgáltatás nélkül maradtak a január elején indult súlyos légicsapások nyomán, miközben a hőmérséklet mélyen fagypont alatti. A hideg tél kitart Ukrajnában: a következő héten az előrejelzések szerint mínusz 10 Celsius-fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.