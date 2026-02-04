Az utóbbi hetekben rendkívüli hidegek sújtották Magyarországot – volt, ahol akár mínusz 20 fok alá is lecsökkent a hőmérséklet. Ez különösen azokat viselte meg, akiknek nincs otthonuk, az utcán kénytelenek élni, vagy nincs pénzük a megdráguló fűtésre, illetve az életkörülményeik nem teszik lehetővé, hogy rendesen tudjanak fűteni a saját otthonukban.

Január 7-étől – visszavonásig – vörös kód van érvényben Magyarországon, ami azt jelenti, hogy kritikus időjárási helyzetben (télen ez mínusz 10 Celsius-foknál alacsonyabb hőmérsékletet jelent), az élet védelme érdekében valamennyi szociális intézménynek kötelező befogadnia a hajléktalan vagy bajba jutott embereket.

Rászorulókon segítőket koordináló regionális diszpécserszolgálatokat, önkormányzatokat és közreműködő szervezeteket kerestünk fel: mik a tapasztalataik a fagyos időben. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt, valamint a Magyar Önkormányzatok Szövetsége válaszolt megkeresésünkre.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országszerte (Észak-Magyarországon, illetve a Dél-Alföldön, valamint a közép-dunántúli és a dél-dunántúli régióban) 64 hajléktalanellátó intézményt tart fent, ezen kívül a Felzárkózó települések program 300 legszegényebb településének több mint egyharmadán is jelen van – ezek jellemzően kistelepülések, zsákfalvak, szegregátumok, csökkenő létszámú távoli falvak. Az érintett 300 községben összesen 305 ezren laknak.

Nem a hajléktalanok körében a leggyakoribb a kihűlés