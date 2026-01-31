- „Lázárnak nincs bocsánat” – tüntetés a miniszter botrányos kijelentése miatt.
- Belebukott Fico embere az Epstein-botrányba.
- Csézy a Tisza Párt képviselőjelöltje lesz.
- Török Gábor: Nagyon meglep, hogy ilyen kaliberű emberek már a választás előtt arcukat adják a Tiszához.
- Meghalt Fenyő Miklós.
- Ötöslottó: két Joker-telitalálat is volt, itt vannak az e heti nyerőszámok.
- „Hadifogságba nem kerülök, mindig van nálam egy kis meglepetés” – rakétákat szerelnek és lőnek vissza a nyugdíjas Kaszpi Farkasok.
- Dobrev Klára évértékelt: Elszabadult bennem az oroszlán.
- Csepeli György: A Fideszben nem tanulnak, és már nem is fognak tanulni.
A nap hírei – 2026. 01. 31.
Nándorfi Máté / MTI
A szpíker szerepében Fenyő Miklós Tasnádi István Aranycsapat című musicaljében a 2006. május 16-ai próbán. A művet 2006. május 20-án mutatták be a József Attila Színházban, Méhes László rendezésében.
