a nap hírei
Belföld

A nap hírei – 2026. 01. 31.

Nándorfi Máté / MTI
A szpíker szerepében Fenyő Miklós Tasnádi István Aranycsapat című musicaljében a 2006. május 16-ai próbán. A művet 2006. május 20-án mutatták be a József Attila Színházban, Méhes László rendezésében.
24.hu
2026. 01. 31. 20:44
Nándorfi Máté / MTI
A szpíker szerepében Fenyő Miklós Tasnádi István Aranycsapat című musicaljében a 2006. május 16-ai próbán. A művet 2006. május 20-án mutatták be a József Attila Színházban, Méhes László rendezésében.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Köszönöm, hogy második Apámként tekinthettem Rád!” – így búcsúzott Szandi Fenyő Miklóstól
Belebukott Fico embere az Epstein-botrányba
„Én nem búcsúzom.. még beszélek majd Hozzád” – Fenyő Iván felidézte utolsó beszélgetését Fenyő Miklóssal
Rezsistop: közleményt adott ki az MVM
„Lázárnak nincs bocsánat” – tüntetés a miniszter botrányos kijelentése miatt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik