Vox Populi: a Fidesz szempontjából különösen érdekes kutatási eredmények jelentek meg a Századvég oldalán

Az ukrán EU-csatlakozást a kormány nem akarja, a magyarok többsége viszont igen.
admin Vaskor Máté
2026. 01. 30. 07:06
Azt mérték, hogy mennyien támogatják Ukrajna EU-tagságát. Nem az jött ki, amit a magyar kormány hirdet.

A Fidesz szempontjából különösen érdekes kutatási eredmények jelentek meg a Századvég oldalán: eszerint Ukrajna EU-tagságát 56:43 arányban támogatják a magyarok (1% nem tudja), szúrta ki a Vox Populi választási kalauz.

Facebook-oldalukon azt írták, „a Századvég persze azt emelte ki, hogy a gyorsított eljárásban való felvételt csak hat százalék támogatja a 40% mindenképpen ellenzővel szemben, de ez csekély vigasz akkor, amikor az abszolút többség (kerek 50%) álláspontja a legnagyobb ellenzéki pártéhoz áll közelebb a Fidesz talán legfontosabb kampánytémájában.”

Ráadásul annak sincs nyoma, hogy a kormánypárti propagandamasina eredményes lenne, hiszen egyáltalán nem kiemelkedő a tagságot ellenzők aránya Magyarországon a szomszédos, Ukrajna támogatása kapcsán szintén jellemzően tartózkodóbb álláspontot valló országokhoz képest

– olvasható a posztban.

A Vox Populi kitér arra is, hogy a vizsgálat tavaly késő ősszel készült több tucat európai országban. A Századvég a honlapján szereplő információk szerint 2016 óta minden évben az Európai Unió minden országában végez egy-egy, az EU-s ügyekre vonatkozó közvélemény-kutatást. Ezt 2020 óta a magyar kormány megbízásából teszik Európa Projekt néven.

